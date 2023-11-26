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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları son dakika açıklanıyor: 26 Kasım 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

        Süper Loto sonuçları açıklanıyor: 26 Kasım 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

        Süper Loto'da çekiliş heyecanı bugün devam ediyor. Haftada üç gün noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları 21.30'da canlı yayında belli oluyor. Şans oyunu tutkunları için Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaraları haberimize derledik. İşte, 27 Kasım 2023 Pazar Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 20:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:58
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar
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        Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da haftanın son çekilişi düzenleniyor. İşte, 26 Kasım 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

        26 KASIM 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        Süper Loto sonuçları henüz belli olmadı. Süper Loto'da kazandıran numaralar açıklandığında haberimize eklenecek.

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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