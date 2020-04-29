Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Piyango sonuçları açıklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Piyango şans oyunu sistemi getirildi. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor. Hergün bir kişi bir milyon TL ikramiye kazanıyor. İşte tüm detaylar...

SÜPER PİYANGO 28 NİSAN SONUÇLARI

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar: 924971

100000 TL ikramiye kazanan numaralar: 108700

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar: 0 5

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bayi: NESİNE.COM

SÜPER PİYANGO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından hergün çekilişi yapılan ve hergün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.

Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ TARAFINDAN DUYURU