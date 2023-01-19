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Haberler Merak Edilenler Sürat Kargo Çalışma Saatleri 2023: Sürat Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
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Sürat Kargo çalışma saatleri 2023: Sürat Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? (Hafta içi ve hafta sonu)

Ülke genelinde 800'den fazla şubesiyle hizmet sunan Sürat Kargo temmuz ayının 2003 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca dünya üzerinde 220'den fazla ülkede de aktif taşımacılığa devam eden Sürat Kargo, hem yerel hem de global hizmete yön veren kargo firmalarından biridir.

Sürat Kargo Çalışma Saatleri 2023: Sürat Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
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“Söz verdiğimiz gibi” sloganıyla hizmete ara vermeden devam eden Sürat Kargo hakkında merak ettiklerinizi kargo firmasının resmi web sitesinde yer alan “Canlı Destek” butonuna tıklayarak sorabilirsiniz. Ayrıca kargo takiplerinizi ve fiyatlandırmaları da yine bu web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Sürat Kargo firması müşterilerine belirli çalışma saatleri aralığında hizmet sunmaktadır. Sürat Kargo çalışma saatleri 2023, Sürat Kargo kaçta açılıyor, Sürat Kargo kaçta kapanıyor, Sürat Kargo hafta içi çalışma saatleri, Sürat Kargo hafta sonu açık mı, Sürat Kargo hafta sonu kaça kadar açık, Sürat Kargo hafta sonu kaça kadar dağıtım yapıyor, Sürat Kargo hafta sonu çalışma saatleri, Sürat Kargo öğle arası saati, Sürat Kargo mesai saatleri, Sürat Kargo şubeye teslim saat kaça kadar yapılıyor? İşte Sürat Kargo çalışma saatleri ve merak edilen detayları.

Sürat Kargo Çalışma Saatleri 2023

Sürat Kargo firmasının 2023 yılında hafta içi çalışma saatleri sabah 09.00 ile akşam 18.00 arasındadır. Hafta sonu ise sadece cumartesi günleri hizmet sunan kargonun cumartesi günü çalışma saatleri 09.00 ile 17.00’dır.

Sürat Kargo Kaçta Açılıyor?

Sürat Kargo firması hafta içi de cumartesi de 09.00’da hizmete başlamaktadır. Kargolarınızı bu saatten itibaren şubeye teslim edebilirsiniz.

Sürat Kargo Kaçta Kapanıyor?

Sürat Kargo’nun kapanış saatleri hafta içi 18.00’dır. Kapanış saati cumartesi günü ise 17.00 olup hafta içi çalışma saatinden 1 saat erken kapanmaktadır.

Sürat Kargo Hafta İçi Çalışma Saatleri

Sürat Kargo’nun hafta içi çalışma saatleri cumartesi günlerine nazaran biraz daha esnektir. Sürat Kargo çalışanları hafta içi saat 09.00’da hizmete başlar ve saat 18.00’da mesaiye son verir.

Sürat Kargo Hafta Sonu Açık Mı?

Yüksek tempolu bir çalışma hayatınız ve kısıtlı zamanınız varsa kargo göndermek bazen meşakkatli olabiliyor. Bu sebeple hafta içleri vakit bulanmayanlar genellikle hafta sonları kargolarını göndermeyi tercih ediyorlar. Hafta sonu Sürat Kargo sadece cumartesi günleri açıktır. Sürat Kargo Pazar günleri hizmet sağlamamaktadır.

Sürat Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Sürat Kargo firması hafta sonu sadece cumartesi günleri müşterilerine hizmet vermektedir. Cumartesi günü ise Sürat Kargo saat 17.00’a kadar açıktır.

Sürat Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Dağıtım Yapıyor?

Sürat Kargo’nun dağıtım saatleri çalışma saatleri ile paraleldir. Yani Sürat Kargo cumartesi günleri saat 09.00’dan 17.00’a kadar dağıtım yapmaktadır. Pazar günleri kapalı olduğundan dolayı dağıtım yapılmamaktadır.

Sürat Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Sürat Kargo hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet vermektedir. Dolayısıyla cumartesi günü çalışma saatlerinden bahsetmek gerekir. Sürat Kargo cumartesi günü 09.00’da hizmete başlar 17.00’da son verir.

Sürat Kargo Öğle Arası Saati

Sürat Kargo’da öğle molaları nöbetleşme sistemiyle devralınır. Temel amaç kesintisiniz bir şekilde hizmet sunmak olduğundan öğle molası saatleri müşterileri etkilememektedir. Kısaca öğle saatlerinde şubeye giderek sorunsuz bir şekilde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sürat Kargo Mesai Saatleri

Sürat Kargo mesai saatleri hafta içi: 09.00 – 18.00

Cumartesi: 09.00 – 17.00

Pazar: Kapalıdır.

Sürat Kargo Şubeye Teslim Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

Sürat Kargo firmasında şubeye ürün teslimi hafta içi 17.00’ye kadar yapılmaktadır. Cumartesi günü ise saat 13.00’e kadar ürün teslimi yapılabilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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