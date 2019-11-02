Kargo taşımacılığı sektöründe ismini en iyiler listesine yazdırmayı başaran Sürat Kargo’nun kargo taşımacılığı ile ilgili tüm merak edilenleri makalemizde sizler için derledik.

Sürat Kargo Nedir?

2003 yılında kurulan Sürat Kargo, 2015 yılı itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) çatısı altında yönetim ve işleyişindeki köklü, yenilikçi, müşteri odaklı değişimiyle kısa zamanda sektörün en önemli oyuncuları arasında yerini aldı. 2019 yılı son güncellemesi dahilinde Sürat Kargo’nun, 19 bölge müdürlüğü, 25 aktarma merkezi, 700'den fazla şube, 1600 araçlık dev filosu, 1100 üzerinde mobil dağıtım alanı, 5000'i aşkın çalışan kadrosu ile gönderilerinizi Türkiye'nin her yerine ve dünyada 220'den fazla ülke ve bölgeye kargolarınızı güvenle taşımakta ve değer vermektedir.

Sürat Kargo Çalışma Saatleri Nedir?

Sürat Kargo Türkiye’nin batı illerinde hafta içi saat 09:00 - 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 09:00 - 14:30; doğu illerinde ise hafta içi saat 08:30 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 - 14:00 arası hizmet vermektedir.

Sürat Kargo Öğlen Saatlerinde Hizmet Veriyor mu?

Sürat Kargo açık olduğu mesai saatleri boyunca ara vermeksizin hizmet vermeye devam etmektedir. Öğlen arasında da çalışmaya devam etmektedir.

Sürat Kargo Hafta Sonu Açık mı?

Sürat Kargo, cumartesi günleri batı illerinde 09:00 ile 14:30 saatleri arasında doğu bölgelerinde ise 08:30 ile 14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir fakat Pazar günü bütün şubeleri ile kapalıdır.

Kargo Alımı Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

Sürat Kargo, hafta içi kargo alımını 09:00 ile 18:00 saatleri arasında alım yaparken hafta sonu ise 09:00 ile 13:00 saatleri arasında alım yapmaktadır.

Kargo Dağıtımı Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

Sürat Kargo, kargo dağıtımını hafta içi 09:00 ile 18:00 saatleri arasında yaparken cumartesi günleri ise 09:00 ile 13:00 arasında dağıtımı yapmaktalar.

Sürat Kargonun En Yakın Ve En Uzak Mesafeye Teslim Süresi Kaç Gündür?

Sürat Kargo, kargonun gönderildiği şubeye kargonun çıkış yaptığı şehirde dâhil olmak üzere en yakın mesafeye kargo şubeden çıktıktan 1 iş günü sonrasında, en uzak mesafeye ise 2 iş günü içinde teslim eder.

Gelen Kargoyu Müşterinin Teslim Alamadığı durumlarda Şubede Kaç Gün Bekletilir?

Herhangi bir şekilde alıcıya teslim edilemeyen kargo, 3 gün Sürat Kargo şubesinde bekletilip gönderenin ya da alıcının herhangi gün yada saat teslim talebi olmazsa göndericiye iade edilir.

Kargo Takibi Nasıl Yapılır?

Sürat Kargo, kargo takip ve sorgulama işlemi sürat Kargo’ya ait internet sitesinde bulunan “Kargom Nerede” kısmından rahatlıkla yapılabilir, ayrıca çağrı merkezinden kargo için kesilen fatura numarası ile kargonuza ilişkin detaylı bilgiyi edinebilirsiniz.

Hangi Kargolar Sigorta Kapsamına Girer?

Sürat Kargo, hassas ve değerli teknoloji ürünlerinin tümünü özel koruma paketleri ve sigorta garantisiyle taşıyor fakat çabuk bozulacak gıda, akar kargo ya da kimyasal akarlara sigorta uygulamıyor. Bunların haricindeki tüm kargolar Sürat Kargonun sigorta kapsamına girer.