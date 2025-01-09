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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Sürdürülebilir Tasarım Sohbetleri' Akbank Sanat'ta

        'Sürdürülebilir Tasarım Sohbetleri' Akbank Sanat'ta

        Sürdürülebilirlik kavramını farklı tasarım disiplinleri üzerinden ele alan "Sürdürülebilir Tasarım Sohbetleri" serisi, Mayıs 2025'e kadar Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Mimariden malzeme ve ürün tasarımına, gıdadan mekânlara kadar uzanan geniş bir perspektifle hazırlanan bu seri, sürdürülebilirliğin farklı alanlarda nasıl hayata geçirildiğini tartışmaya açıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:33
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        'Sürdürülebilir Tasarım Sohbetleri'
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        Akbank Sanat’ın disiplinler arası yaklaşımıyla hayata geçirilen “Sürdürülebilir Tasarım Sohbetleri: İz Bırakmadan”, “Atıksız yaşam ne kadar mümkün?” sorusunu odağına alıyor. Tasarımın farklı alanlarındaki sürdürülebilirlik yaklaşımlarını tartışmaya açan program, yeniden işlevlendirme, dönüştürme ve onarma gibi temel başlıklar üzerinden, bugünün uygulamalarını incelerken gelecekteki olasılıkları keşfetmeyi amaçlıyor.

        Seri, mimariden gastronomiye, tasarımdan gıda üretimine kadar çeşitli disiplinlerden katılımcıları bir araya getiriyor. Mekânların yeniden düşünülmesinden toprak ve atıkla üretime, onarım odaklı tasarımlardan sürdürülebilir gıda projelerine kadar uzanan başlıklar, katılımcılara çok yönlü bir öğrenme ve keşif süreci sunuyor.

        Ekim ayında başlayan, moderatörlüğünü mimar ve akademisyen Nur Gayretli’nin üstlendiği söyleşi serisinin önümüzdeki programının konukları arasında; İstanbul merkezli SO? Mimarlık ve Fikriyat, ileri dönüşüm odaklı moda markası Alt Üst, kolektif üretim ağı Onaranlar Kulübü, tasarım stüdyosu Studio Blai, sürdürülebilirlik danışmanı Lale Çıkaroğlu Acar ve sosyal girişim KÖK Project yer alıyor.

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        Söyleşi serisinin önümüzdeki dönem program detayları şöyle:

        13 Şubat 2025|19:30 Bir Diyalog Aracı Olarak: Onarmak

        Onaranlar Kulübü’nün daha sürdürülebilir bir dünya için yürüttüğü çalışmaları tanıyacak ve bireysel veya kolektif olarak alternatif eylem şekillerini keşfedeceksiniz.

        13 Mart 2025|19:30 Toprak ile Mekanlara Dokunmak

        Üretilirken hiçbir atık açığa çıkarmayan ve kullanım ömrü sona erdiğinde doğaya yüzde yüz geri dönüşebilen sıkıştırılmış toprak teknolojisini kullanan Mono Earth’ün hikayesi ile bu alandaki farklı ölçekteki çalışmaları incelenecek.

        17 Nisan 2025|19:30 Atıktan Üretmek

        Dünya genelinde yürütülen Precious Plastic isimli akımın bir parçası olan ve topladıkları plastik atıkları kaplama malzemesine dönüştüren Studio Blai ekibinin üretim süreçleri öğrenilecek.

        8 Mayıs 2025|19:30 Sürdürülebilir Gıda Tasarımları

        Günümüzde çevresel etkileri en aza indirgemek ve kaynakları daha verimli kullanmak için gıda tasarımları büyük önem taşıyor. Bu söyleşide, sürdürülebilir gıdaların geleceği, çevre dostu ambalajlar ve etkinliklerde sürdürülebilirlik gibi önemli konuları tartışılacak.

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        #Akbank Sanat
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