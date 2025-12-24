"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

AA'da yer alan habere göre Kurtulmuş, Komisyonun TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 20. toplantısının açılışında, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan uçağın düşmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti, dost ve kardeş Libya halkına TBMM ve Türk milleti adına başsağlığı dileğinde bulundu.

Orgeneral Al Haddad ve beraberindeki heyetin Ankara'da mevkidaşları ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile gerçekleştirdiği verimli görüşmelerin ardından kazanın yaşandığını hatırlatan Kurtulmuş, ilk andan itibaren ilgili bütün kurumların olay yerine intikal ettiğini ve arama kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiğini, olayın nedeninin ortaya çıkarılmasına yönelik sürecin devam ettiğini bildirdi.

20. toplantısını gerçekleştiren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun önemli bir misyonu gerçekleştirdiğini bildiren Kurtulmuş, Komisyonun sadece ele aldığı konunun önemi ve ağırlığı dolayısıyla değil, aynı zamanda demokratik müzakere usullerini en güçlü şekilde ortaya koyması bakımından da tarihi bir görev icra ettiğini vurguladı.

Demokratik olgunlukla herkesin fikrini açık şekilde ifade ettiği, bütün sözlerin kamuoyuna açık olduğu ve tutanak altına alındığı faydalı çalışmaların yapıldığını aktaran Kurtulmuş, "Bu çerçevede şimdiye kadar 19 toplantıda 58 oturum gerçekleşmiş, 86 saatlik bir görüşme takvimi ortaya konulmuş ve toplamda da 135 kişi dinlenerek 4 bin 139 sayfa tutanak tutulmuştur. Dinlenenlerin hemen hemen toplumun bütün kesimlerini kapsayan sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve kanaat önderleri olması hem de bütün bunlarla ilgili ortaya konulan fikirlerin hepsinin kayıt altına alınarak Türkiye siyasi tarihine önemli bir dokümanın kazandırılmış olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu. Kurtulmuş, komisyonun çalışmaları bakımından kritik eşikleri fevkalade büyük hassasiyetle ve özverili çalışmalarla aştıklarını belirterek, "Şimdi Komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir. O da ortak bir rapor yazılması ve bu raporun TBMM Genel Kuruluna verilerek buradaki tekliflerin yasalaşması ve diğer tekliflerin yerine getirilmesiyle ilgili sürece öncülük etmek. Bu çerçevede siyasi partilerimiz rapor hazırlama sürecinde, Komisyonda temsil edilen siyasi partilerimizin tamamı raporlarını Başkanlığımıza sunmuş, kendileri açısından önemli gördükleri konuları açık bir şekilde raporlarında ifade ederek partilerimizin her birisi için ayrı bir siyasi tutum belgesi olarak raporlar, Meclis Başkanlığına intikal edilmiştir." ifadesini kullandı.

Söz konusu raporların geçen hafta itibarıyla Meclisin sitesinden kamuoyuna açıldığını hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamuoyunda partilerimizin hazırladığı bu raporlar üzerinde tartışmalar devam ediyor, devam edecektir. Ancak bu raporlardan esas muradımız her partinin kendi siyasi tutum belgesi olarak ortaya koyduğu rapor var olmakla birlikte herkesin, gönlümüz arzu eder ki hatta muhalefet şerhi düşmeksizin kabul edebileceği ortak bir raporun hazırlanması süreci de önümüzde duruyor. Bu sürecin de başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte çok önemli, hayati bir eşik daha aşılmış olacaktır. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte partilerimizin farklı fikirlerini daha yakınlaştırabilmek için temaslarının artırılmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Böylece ortak bir noktaya ulaşmak daha kolay olacaktır. Ayrıca komisyon çalışmalarımızın ortaya koyduğu bu demokratik nezaket, usul ve üslup bakımından ortaya konulan büyük olgunluk ve nezahatın de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına örnek olmasını temenni ediyorum. İnşallah kısa bir süre içerisinde nihai raporumuzu bitirerek burada hep beraber üzerinde ortaklaştığımız metni Türkiye kamuoyuyla paylaşmak mümkün olur. Ancak bu sürede nihai raporun tamamlanabilmesi için öyle görünüyor ki arkadaşlarımızla, parti temsilcilerimizle yaptığımız istişarelerde de ortaya çıktı, ilave bir süreye ihtiyaç olacak. Onun için değerli hocalarımızın sunumunu dinledikten sonra ilave bir süreyle ilgili komisyonumuzun kararını almak için reylerinize başvuracağız."

Komisyonda çok sayıda ismin konuşma yaptığını anımsatan Kurtulmuş, "Bu görüşmelerde tutanak analizlerinin yapılması, yani en çok hangi konular üzerinde konuşuldu, burada fikirlerini ifade eden farklı siyasi kanaat ve görüşlere sahip katılımcıların komisyonumuza verdikleri bilgilerde kendilerince önemli gördüğü hususlar nelerdir bunlarla ilgili bir tutanak analizine ihtiyaç olduğunu gördük. Bu çerçevede de değerli hocalarımız Prof. Dr. Havva Kök Arslan ve Dr. Murat Sevencan, tutanak analizleri ile ilgili bir akademik çalışmayı gerçekleştirdiler. Kendileri bize burada bütün bu görüşmeler çerçevesinde hangi önemli terimler üzerinde konuşulduğunu ve esas ortak noktaların neler olduğunu anlatacaklar." bilgisini paylaştı.