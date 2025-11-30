Habertürk
Habertürk
        "Süreçte hangi adımlar atılıyor?" | Son dakika haberleri

        "Fikri sabotajlar devam ediyor"

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci ve bütünleşme perspektifi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Uçum yazısında, "Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci adım adım hedefe yaklaşıyor. Süreç, devletin anlaşılabilir bazı tercihleri hariç olabildiğince açık ve net ilerliyor ancak hep vurgulandığı gibi geçiş sürecine yönelik fikri sabotajlar da devam ediyor. Bu fikri sabotajlara karşı durmak, bunları etkisizleştirmek ve ön alıcı fikri tedbirler geliştirmek son derece önemlidir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 12:10 Güncelleme: 30.11.2025 - 12:10
        "Fikri sabotajlar devam ediyor"
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde atılan adımları ve dikkat edilmesi gereken hususları AA Analiz için kaleme aldı.

        DÖNEMİN YAPICI İMKANLARI

        Türkiye, bir kez daha tarihsel dönüşümlerin eşiğine geldi. Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin kuruluşundan sonraki en büyük adımların atılacağı ve devrimci sıçramaların olacağı bir dönemi yaşıyoruz.

        Elbette bu noktaya kadar da tarihimizde birçok altüst oluş yaşandı ve güçlü ilerlemeler sağlandı.

        FETÖ'nün 15-16 Temmuz 2016'da demokrasiyi tasfiye etmek ve ülkeyi ele geçirmek amaçlı siyasal gerici ve faşist darbe girişiminin “milli demokratik halk devrimi” yoluyla ezilmesi, çok büyük bir toplumsal dönüşümü gerçekleştirdi.

        16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 24 Haziran 2018 seçimlerinden hemen sonra 9 Temmuz 2018’de devreye giren, temel ve vazgeçilemez bir norm olan yüzde 50 artı 1’e dayanan başkanlık sistemi de büyük bir devrimci ilerleme oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle halkımız önce meydanlarda, sonra seçimler yoluyla “demokratik devrim” yaptı.

        Açıktır ki Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecini başlatan 19 Mayıs 1919’dan itibaren 106 yıllık tarihimize ülke ve millet olarak çok şey sığdırdık.

        Yirminci yüzyıldaki kurucu liderimiz ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’le cumhuriyeti kazandık.

        Yirmi birinci yüzyılda Türkiye Yüzyılı misyonunu yüklenmiş olan ülke liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da cumhuriyetimizi yükseltme imkanına kavuştuk.

        Bu bağlamda bir yılı aşkın süredir devam eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülke liderliğiyle, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin cesur, kararlı ve bilgece hamleleriyle bir devlet inisiyatifi olarak başlayıp devlet politikası olarak uygulanan “Terörsüz Türkiye”ye geçiş süreci, bu dönemde birçok yapıcı, kucaklayıcı ve kapsayıcı imkanı ortaya çıkardı.

        Atatürk’ten Erdoğan’a uzanan cumhuriyetin kuruluş ve yükseliş sürecinde yeni bir eşikteyiz. Bu eşiğin aşılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletiyle, Türkiye halkının bütün kesimlerinin bütünleşmesinin eksiksiz tamamlandığı “Türkiye Yüzyılı”nda bayramımız gerçekleşecektir.

        GEÇİŞ SÜRECİ VE FİKRİ SABOTAJLAR

        Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci adım adım hedefe yaklaşıyor. Süreç, devletin anlaşılabilir bazı tercihleri hariç olabildiğince açık ve net ilerliyor ancak hep vurgulandığı gibi geçiş sürecine yönelik fikri sabotajlar da devam ediyor. Bu fikri sabotajlara karşı durmak, bunları etkisizleştirmek ve ön alıcı fikri tedbirler geliştirmek son derece önemlidir.

        Dilde yapıcılık, herkesin sorumluluğunda olmakla birlikte en fazla dikkat etmesi gerekenlerin kim olduğu da bellidir. 27 Şubat 2025 açıklaması, münfesih terör örgütünün tüm unsurları bakımdan tek bağlayıcı metindir. Bu metindeki temel perspektifin dışına çıkan yaklaşımlar ve söylemler, hiç kimseye fayda sağlamaz. Tam tersine sürece zarar verir. Sürece zarar vermenin sorumluluğunu hiç kimse istemeyeceğine göre dilde de buna uygun davranmak gerekir.

        Bazı tespitler yapmak gerekirse öncelikle ayrılıkçılık dili üzerinden sürece fikri sabotaj yapılmasına asla izin verilmemelidir. Demokratik siyaseti bölgecilik üzerinden istismar çabalarına set çekilmelidir.

        Türkiye’nin demokrasisini ülke, millet, halk ve toplum esaslı ilerletme perspektifini benimseyen yaklaşımlara rağmen ayrılıkçı kimlik siyasetleri ve bölücülük içeren bölge esaslı siyasetler üretme çabaları da kabul edilemez.

        Üstencilik dili, zafer dili, ayrılıkçılık dili, bütünleşme yerine parçalanmayı öne çıkaran dil şiddetle reddedilmelidir.

        Geçiş sürecinin devlet politikasını benimseyerek sorumluk üstlenmiş münfesih terör örgütünün tüm unsurları ve legal alandaki aktörleri bu sorumluluğa uygun bir dil kurmak konusunda azami dikkat göstermek zorundadır. Dil konusunda zaman zaman bazı sapmalar olsa da şimdiye kadar temel doğrultuda gösterilen özeni güçlendirerek devam etmek doğru olandır.

        İmralı dinlemesinin yapıldığı, geçiş sürecine ilişkin hukuk politikası raporunun hazırlanmasına geçildiği, bu rapora dayanarak geçiş sürecinin yasal düzenlemelerinin yapılması hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) bir irade ortaya koyacağı bu aşamada kurulacak dil son derece önemlidir.

        İŞİN ÖZÜ

        İşin özü bellidir:

        - Geçiş süreci, bir hedefe yöneliktir. O hedef, sistematik terörü ilelebet tasfiye etmek, şiddete dayalı siyaseti ortadan kaldırmak, her mecrada etki yapmaya çalışmış terör vesayetini yok etmektir. Bunun için sadece açıklamalar yetmez, sürecin teknik boyutlarının daha da hızlandırılması ve pratik teyitlerin yapılması gerekir.

        - Geçiş sürecinin hedefi ise bir amaca yöneliktir. Bu amaç da devletle ve milletle bütünleşmenin eksiksiz sağlanmasıdır.

        Tabii ki hem geçiş sürecinde atılacak adımlarla hem de bütünleşme sürecindeki reformcu yaklaşımlarla demokratik siyaset alanı genişleyecek, demokrasimiz ilerletilip güçlendirilecektir çünkü silahlar tamamen bırakıldıktan ve sistematik terör yok edildikten sonra her tür sorunu ve konuyu demokratik bir zeminde ele almak mümkün, makul ve meşru hale gelir.

        Herkesin tüm bunların farkında olarak süreç yönetmesi, dil kurması, ilişki yürütmesi, Türkiye’nin tamamına ve Türk milletinin asli unsuru olan her kesime kazandıracaktır. Ortak geleceğimizi daha güvenli ve güçlü bir şekilde inşa etmemizi sağlayacaktır. Bu "tarihsel fırsat penceresini" kimse heba etmemelidir.

