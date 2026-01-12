Sürgündeki Rıza Pehlevi İran'daki göstericilere seslendi

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, İran’da devam eden kitlesel gösterilerle ilgili yeni bir video mesaj yayınladı. İHA'nın haberine göre; gösterilerin mevcut İran rejiminin temellerini sarstığını söyleyen Pehlevi, "Şimdi, geçmiş günlerdeki çağrılara verdiğiniz milyonluk yanıtın gücüyle ve sizden aldığım meşruiyet ve kabulle, İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmeyi ve aziz İran'ı geri almayı hedefleyen ulusal ayaklanmanın bir sonraki aşamasını ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"REJİME AİT KURULUŞLAR MEŞRU HEDEFTİR"

İran içindeki önemli merkezleri ele geçirip korumak kadar, rejimin iletişim ve propaganda yeteneklerini kesmenin de önemli olduğunu kaydeden Pehlevi, "Bunu sağlayan rejime ait tüm kurum ve kuruluşlar meşru hedefler olarak kabul edilmektedir" dedi. İran rejimi adına çalışan güvenlik güçlerinin halkın yanında yer alma ya da halkı öldürenlerle işbirliği yapma konusunda seçim yapması gerektiğini vurgulayan Pehlevi, "İran dışında ise, tüm büyükelçilikler ve konsolosluklar İranlılara aittir. Artık buraların İran İslam Cumhuriyeti bayrağı yerine İran'ın ulusal bayrağıyla donatılma zamanı gelmiştir" diye konuştu.