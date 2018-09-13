Surinam nerede? Surinam'a dair detaylar Türkiye Merkez Bankası'nın bugün faiz arttırımına gitmesi ve dünyada 3. sıraya yerleşmesiyle gündeme geldi. Türkiye'nin hemen önündeki Surinam yüzde 25 faiz oranıyla 2. en yüksek faize sahip ülke. Arjantin ise yüzde 60 faiz oranıyla dünyada en yüksek faiz oranına sahip ülke. Arjantin'in Güney Amerika'da bir ülke olduğunu bilmeyen yok. Peki ismi pek fazla duyulmamış Surinam nerede?

SURİNAM NEREDE?

Surinam, resmi adıyla Surinam Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın Atlantik kıyısında egemen bir devlettir. Güneyde Brezilya, batıda Guyana ve doğuda Fransız Guaynası ile sınırı vardır. 165.000 km²'lik yüz ölçümü ile Güney Amerika'nın en küçük ülkesidir. Surinam'ın nüfusu yaklaşık 566.000'dir ve çoğunluğu ülkenin kuzey kıyısında yaşamaktadır. Paramaribo ülkenin başkenti olup, en yüksek nüfusa sahip kentidir.

Başlangıçta yerli kabileler ile meskun edilen Surinam 17. yüzyılda Hollanda hakimiyetine girmeden önce Avrupalı kuvvetler ile keşfedilmiştir. 1954'te Hollanda Krallığı'nın kurucu ülkeleri statüsünden biri olmuştur. 25 Kasım 1975'te Surinam Hollanda Krallığından ayrılıp bağımsızlık statüsü kazanmış, yine de sömürgeciler ile ekonomik diplomatik ve kültürel bağlarını sürdürmüştür.

Surinam, kültürel Karayip ülkesi olarak kabul görmüş olup, aynı zamanda Karayip Cemiyeti (CARİCOM)'un da bir üyesidir. Felemenkçe devletin iş dünyasının ve eğitimin resmi dili olmasına rağmen, İnglilizce temelli Kreolce bir dil olan Sranan dili de geniş ölçüde kullanılmaktadır. Surinam Avrupa dışında nüfusun yoğunlukla Felemenkçe konuştuğu bir yöredir. Surinam halkı çok sayıda, etnik, dini, dilsel grupları kapsayan, dünyanın en farklı ülkeleri arasındadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ