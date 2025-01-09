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        Suriye ABD'den yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi

        Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki istikrar ve refahın sağlanabilmesi için ABD'den ülkeye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 04:33 Güncelleme: 09.01.2025 - 04:33
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        Suriye ABD'den yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi
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        Suriye'de yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını hafifletmesi için açıklama yapıldı.

        AA'nın Suriye Haber Ajansı'na (SANA) dayandırdığı habere göre; açıklamada, yaptırımların Esad rejiminin devrilmesiyle geçerliliğini yitirdiği ve artık Suriye halkını olumsuz etkilediği ifade edildi.

        Suriye'de istikrar ve refahın sağlanabilmesi için söz konusu yaptırımların tamamen kaldırılması çağrısı yapıldı.

        Açıklamada, yeni yönetimin, ABD'nin ülkeye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlamasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

        ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla devlet kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlandığını bildirmişti.

        Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yayımladığı lisansla Suriye'deki yönetim kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra ülkeye veya ülke içinde petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve elektrik dahil enerjinin satışı, tedariki, depolanması veya bağışlanmasının desteklenmesine yönelik faaliyetler ile Suriye Merkez Bankası aracılığıyla yapılan işlemlerin de kapsama alındığı ticari olmayan kişisel para hareketlerine 7 Temmuz'a kadar izin verilmişti.

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        #Suriye
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        #ABD
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