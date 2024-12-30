Suriye Arap Dünyası ile ilişkileri başlatıyor

Suriye Geçici Hükûmetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, diplomatik temaslarını artırıyor.

Hasan Şeybani 30 Aralık akşamı Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah El Yahya ile Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi Genel Sekreteri Muhammed el- Budeyvi öncülüğündeki bir Arap heyeti ile görüştü.

نرحب من #سوريا السلام بالوفد العربي الذي ترأسه وزير خارجية #الكويت وسيادة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ونشكر مواقف دولة #الكويت المشرفة إلى جانب شعبنا خلال الأزمة السابقة. pic.twitter.com/wVxo4o7FPW — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) December 30, 2024

Şeybani yaptığı açıklamada "Bugün Arap heyetinden birçok destek mesajı aldık. Suriye'nin yeniden kalkınması için bir konferans düzenlemeye hazır olduklarını ifade ettiler. Kardeş ülke Kuveyt ile ilişkilerimizi geliştirmek için çalışacağız. Kuveyt'i Suriye'deki diplomatik faaliyetlerini yeniden harekete geçirmeye davet ediyoruz. Kuveyt'in bize olan desteğinden ötürü memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.