Suriye bayrağı nedir? Suriye bayrağının üzerinde hangi semboller ve renkler var, anlamı ne?

Suriye Bayrağı Nedir?

Suriye tarihine ya da Arap kültürüne ilgi duyanlar, Suriye bayrağı nedir sorusunu sık sık dile getirirler. Suriye bayrağı nedir diyenler için bu bayrağın ülkenin ulusal bir simgesi olduğunu söyleyelim. Suriye bayrağı, ülkenin tarihi geçmişi, kültürel değerleri ve coğrafik yapısı gibi unsurları taşır. Bayrak, Suriye’yi uluslararası platformlar da temsil eden en önemli göstergelerden biridir. Suriye bayrağı nedir sorusunun yanı sıra önem taşıyan konu Suriye bayrağı anlamı olarak karşımıza çıkar. Suriye bayrağı anlamı, bayrağın renkleri ve bayrakta yer alan sembollerde kendini gösterir. Bayrağın tasarlanma sürecinde de bazı siyasi dönüm noktaları etkin rol üstlenir. Bu anlamda Suriye’nin siyasi sürecinin hareketli ve değişken bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Suriye ilk olarak 1946 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Bu süreden itibaren gelişen tarihi olaylar sonucunda farklı bayraklar kullanıştır. Fransız mandası olan Suriye, ilk bağımsızlığını elde ettiği sürecin sonunda aynı zamanda ilk resmi bayrağını da kullanmaya başlamıştır. Bu bayrak; yeşil, siyah ve beyaz renkli şeritlerle birlikte üç kırmızı yıldızdan oluşur. Ancak daha sonra 1958 senesinde ülkede yeni bir dönüm noktası yaşanır. Mısır ile birleşme kararı alan Suriye, Birleşik Arap Cumhuriyeti’ni kurar. 1980 yılında ise ülkenin hala kullandığı bayrak kabul edilerek, Suriye’nin resmi bayrağı olur. Peki bu denli zengin bir tarihi geçmişi bulunan Suriye bayrağı anlamı içinde neleri simgeler?

Suriye Bayrağı Anlamı Suriye bayrağı anlamı, bayrak tasarlanırken seçilen renk ve sembollerin içinde saklıdır. Suriye’nin tarihsel geçmişi ve kültürel yapısı dikkate alınarak tasarlanan resmi bayrak ile ilgili ilk söylenebilecek bayrakta kullanılan renklerdir. Bayrağın renkleri, Pan-Arap renklerinden oluşur. Pan-Arap renkleri, Arap dünyasında sıklıkla tercih edilen üç renge verilmiş isimdir. Bayrakların taşıdığı anlam sadece renklerle sınırlı kalmaz. Ülkelerin resmi bayraklarında tercih edilen sembollerde önemlidir. Suriye bayrağı anlamı hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için bayrakta bulunan renk ve sembollere ayrı ayrı değineceğiz. Ancak önce bayrağın genel görünümüne yer verelim… Ülke hem dış güçler hem de iç savaş nedeniyle çeşitli bayrakları kullanmıştır. Hatta ülkede hala farklı gruplar tarafından kullanılan ve kabul gören çeşitli bayraklar olsa da biz 1980 yılında ülkenin resmi bayrağı olarak kabul edilen Suriye bayrağından söz edeceğiz. Suriye bayrağı, dört ana renkten oluşur. Bu renkler sırası ile yeşil, beyaz, siyah ve kırmızıdır. Bayrağın tasarımı enine üç şerit ile yapılmıştır. Üst şerit yeşil, orta şerit beyaz ve alt şerit siyah renktedir. Orta beyaz şeritte üç tane kırmızı yıldız dikkat çeker. Minimal bir görünüme sahip olan Suriye bayrağı rengi ile ilgili detaylar merak edilmektedir.