Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkiye'ye gelecek
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı
Giriş: 07.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 07.04.2025 - 09:50
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
BAE, Şara'nın göreve gelmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak. Şara, geçen şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.
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