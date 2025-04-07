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        Haberler Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkiye'ye gelecek | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkiye'ye gelecek

        Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 07.04.2025 - 09:50
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        Ahmed Şara Türkiye'ye gelecek
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        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

        Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

        BAE, Şara'nın göreve gelmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak. Şara, geçen şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

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