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HaberlerBBCSON DAKİKA! Suriye'de başkanlık seçimi! Beşar Esad'a iki rakip!
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Suriye'de başkanlık seçiminde yarışacak adaylar belli oldu

Suriye Anayasa Mahkemesi, 26 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Beşar Esad'ın yanı sıra Abdallah Saloum Abdallah ve Mahmoud Ahmed Marei'nin adaylık başvurularını kabul etti.

SON DAKİKA! Suriye'de başkanlık seçimi! Beşar Esad'a iki rakip!
Suriye'de başkanlık seçiminde yarışacak adaylar belli oldu
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HABERTURK.COM
BBC TÜRKÇE

Abdallah Saloum Abdallah 2016-2020 yılları arasında devlet bakanı olarak kabinede görev yapmış biri isim.

Mahmoud Ahmed Marei ise ülke içinde faaliyetlerine izin verilen küçük bir muhalefet partisinin lideri.

ESAD 21 YILDIR İKTİDARDA

21 yıldır iktidarda olan 55 yaşındaki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Suriye Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhammed Cihad el Liham, başvuruları "anayasal ve yasal gerekçelerle" reddedilenlerin 3 gün için itiraz etme hakkı olduğunu söyledi.

Toplam 51 kişi seçimde aday olabilmek için başvuruda bulunmuştu.

Reuters ajansının haberine göre Türkiye'nin Suriye'de desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) içindeki El Mutasım Tugayı'nın sözcülerinden Mustafa Sejari seçimi "ülkedeki suç rejimini yeniden oluşturmaya yönelik mutsuz bir çaba" olarak nitelendirdi.

Suriyeli yetkililer ise ABD ve Batılı müttefiklerini, yaptırımlarla Esad yönetimini devirmeye çalışmakla suçluyor.

TÜRKİYE SONUCU TANIMAYACAK

ABD, BM ve Türkiye sonucu tanımayacak

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye dahil bazı ülkeler şimdiden seçimin sonucunu tanımayacaklarını açıkladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçen ay Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yıldönümümdeki oturumunda yaptığı konuşmada, "Bu seçimler ne özgür olacak ne de adil. Seçimler Esad rejimini meşrulaştıramayacak" demişti.

BM yetkilileri, seçimin ülkede iç savaşı bitirecek siyasi süreçlerin başlatılması, Anayasa'nın yeniden yazılması ve oylamanın BM'nin denetiminde "şeffaf ve hesap verilebilir" yöntemlerle yapılmasına yönelik Konsey kararlarına uymadığı uyarısında bulunmuştu.

Türkiye, "BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymadığı" gerekçesiyle seçimin sonucunu tanımayacağını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgin iki hafta önce yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 7 milyon Suriyeli sığınmacının oy hakkından mahrum bırakılmasına ilaveten, hür ve adil olmaktan uzak olan bu seçimlerin uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye, Suriye ihtilafına BMGK'nın 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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