        Suriye'de bir düğünde patlama | Dış Haberler

        Suriye'de bir düğünde patlama

        Suriye'nin Dera ilindeki bir düğünde yaşanan patlama sonucu 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 22:41 Güncelleme: 12.12.2025 - 22:41
        Suriye'de bir düğünde patlama
        Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde bir düğünde meydana gelen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişi yaralandı.

        Suriye resmi haber Ajansı SANA, Suriye’nin güneyindeki Dera ilinin Abidin köyünde düğün sırasında bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

        Haberde, düğün sırasında aralarında çocukların da yer aldığı 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Dera Ulusal Hastanesi Müdürü Dr. Nizar Reşdan, patlamanın ardından yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirtti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        #Suriye
        #dera
