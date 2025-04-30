Suriye'de çatışmalar sürüyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'ndeki silahlı Dürzi grupların, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini dün pusuya düşürmesinin ardından başlayan çatışmalar devam ediyor.

Silahlı Durzi grupların Ceremane'de başlattığı saldırıya, Sahnaya semtindeki Durzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişliyor.

Şam merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sahnaya'da, Dürzi grupların ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açması sonrası çatışmalarda en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

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Suriye'nin güneyinde harekete geçen bazı Durzi gruplar ise çatışma bölgesine takviye silahlı unsurlar gönderiyor.

İsrail hükümeti, Dürzi gruplara destek için müdahalede bulunma tehditlerini yineledi, sabah saatlerinde bazı Dürzi grupların Suriye topraklarına geçişlerini sağladı.

Şam'daki AA ekibinin bildirdiğine göre, İsrail sabah saatlerinde başkentte başlayan ve güvenlik güçlerini hedef alan SİHA saldırılarına devam ediyor.