Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'ye ilişkin açıklamada bulundu.

Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bu süreçte, Suriye’deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle inceliyoruz.

Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak; sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması; resmî kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."