Suriye Lirasının dolar karşısındaki değer kaybı rekor seviyede

AA

İç savaşın 9 yıldır sürdüğü ve ekonomik krizi derinleştirdiği Suriye'de yerel para birimi Lira'nın (SL),dolar karşısındaki değer kaybı rekor seviyeyi gördü.

1 Ocak'ta 1 dolar, yaklaşık 900 SL'ye denk gelirken, bugün ise 1600'e ulaştı.

SL'nin, dolar karşısındaki kaybı, 2011'den bu yana yüzde 3100'ü aştı.

Esed rejimi, kontrolündeki bölgelerde yaşayan halkın muhtemel tepkisinin önüne geçmek için Ticaret Bakanı Atıf Neddaf'ın görevine son verdi.

- Değer kaybına etki eden faktörler

AA muhabirine açıklama yapan Suriyeli ekonomist Yunus Kerim, Esed rejiminin elindeki siyasi otorite ile ülkenin ekonomik gücünü büyük ölçüde elinde tutan kuzeni Rami Mahluf'un arasında patlak veren çekişmelerin önemli etkenlerden biri olduğunu iddia etti.

Kerim, "ABD'nin Esed rejimi ve İran'a yönelik yaptırımları, Suriyeli iş insanlarının nefes borusu niteliğindeki Lübnan'da hükümete karşıtı gösteriler ve yurt dışından dolar transferlerin durması SL'nin erimesine neden oldu." dedi.

Üretimin durduğunu, turizm ve enerji sektörlerinin felç olduğunu söyleyen Kerim, rejimin, destekçileri Rusya ve İran'a olan borçlarının yanı sıra, ABD'deki Sezar yasası nedeniyle Suriyeli iş insanlarının dolarlarını dolaşıma sokmak yerine, ellerinde tutmayı yeğlediğini anlattı.

ABD Senatosu, Aralık 2019'da savunma bütçesiyle birlikte, Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ve İran'ın faaliyetlerine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Tasarı, Suriye'deki çatışmalarla ilişkili kişi ve kuruluşlara ilave yaptırım ve mali kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor.

,Eşref Musa,Ahmad Wais