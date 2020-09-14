Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırı!

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HABERTURK.COM / Ajanslar

Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Kızılay'dan saldırıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Çobanbey- El Bab arasında seyir halindeki üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan Türk Kızılay aracına, plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından açılan çapraz ateş sonucu Kızılay El Bab Sevgi mağazasında çalışan bir Kızılay personelimiz şehit olmuştur. Araçta bulanan bir Kızılay personeli saldırıda yaralanmış, bir personelimiz ise saldırıyı yara almadan atlatmıştır. Saldırıda yaralanan Kızılay personeli Çobanbey’de tedavi altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan arkadaşımız ilk tedavisinin ardından Türkiye’ye sevk edilecektir.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak üzere Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kızılay ekiplerimizin aracına teröristlerce ateş açılmış, kalleş saldırıda bir Kızılay personeli şehit olmuş, bir personel de yaralanmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir."