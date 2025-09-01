Suriye ordusu, PKK/YPG'nin sızma girişimini püskürttü
Suriye ordusunun, Halep'in doğusundaki Tel Maez köyünde ordu mevzilerine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG teröristlerini pusuya düşürerek püskürttüğü bildirildi
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, PKK/YPG’li teröristler, Halep kırsalındaki Tel Maez köyünde pusuya düşen gruplarını kurtarmak amacıyla sızma girişiminde bulundu.
Teröristlerin ordu mevzilerini hedef aldığı aktarılan haberde, "Çatışmalar hafif silahlarla başladı. PKK/YPG, topçu atışları yaptı. Ordu da ağır silahlarla karşılık verip bölgeye takviye gönderdi." ifadeleri kullanıldı.