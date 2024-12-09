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        Suriyelilerin dönüşü için mobil hizmet

        61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin geri dönüş işlemlerinin hızlandırılması için İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi Başkanlığı'na ait mobil hizmet birimi sınıra getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 19:32 Güncelleme: 09.12.2024 - 19:43
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        Suriyelilerin dönüşü için mobil hizmet
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        Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda Suriyelilerin ülkelerine dönüşü devam ediyor.

        Gönüllü geri dönüş yapacakların işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi Başkanlığı’na ait mobil hizmet birimi de sınıra getirildi.

        İşlemler hem sınır kapısında hem de mobil hizmet biriminde yapılmaya başlandı.

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        VALİ MASATLI, İNCELEME YAPTI

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelip, çalışmaları takip etti.

        Sınırı geçen Vali Masatlı, tampon bölgede de Suriyelilerin yurtlarına dönüşünün sorunsuz sürmesi için beraberindeki heyetle incelemelerde bulunarak, "Burada bekleyenlerin, geri dönüşünü sağlıklı bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Sahada inceleme yapıyoruz. Sayıyla ilgili daha sonra bir açıklamada bulunacağız" diye konuştu.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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