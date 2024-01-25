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        Haberler Televizyon SÜRPRİZ GELİŞME! Survivor kim elendi? 25 Ocak Survivor All Star kim gitti ve ödül oyununu hangi takım kazandı?

        Survivor'da kim elendi? 25 Ocak 2024 Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

        Survivor All Star'da eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme düellosunda, eleme potasında yer alan, Sercan, Bozok, Turabi ve Özgür'den biri adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Seda adaya veda eden ikinci isim olmuştu. Survivor'da elenen yarışmacı kadar, ödül oyununu hangi takımın kazandığı da merak konusu oldu. İşte 25 Ocak 2024 Survivor All Star'da elenen yarışmacı ve ödül oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 19:51 Güncelleme: 26.01.2024 - 19:51
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        Survivor All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Eleme gecesinde bir yarışmacı adaya veda ediyor. Eleme düellosunda önce ödül oyununda dayanıklılık testi yarışmacılara zor anlar yaşatacak. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düllosunda eleme potasında yer alan 4 yarışmacıdan biri hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 25 Ocak 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        25 OCAK SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım ödülü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girdi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        25 OCAK 2024 SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı düellonun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Eleme düellosunda Sercan, Bozok, Turabi ve Özgür arasında adada kalma mücadelesi verdi. Bozok sakatlığı sebebiyle düelloda yer almadı. Kalan üç yarışmacının içinde eleme bu hafta değil iki hafta sonra gerçekleşecek. Üç aday toplamda 6 galibiyet sayısına ulaşan adaylıktan kurtulacak.

        Eleme düellosunda alınan sayılar;

        Özgür: 6

        Sercan: 4

        Turabi: 6

        Puanlamaya göre eleme adayı Sercan oldu. Sercan iki hafta sonra erkek elemesinde Bozok ile yarışacak.

        5

        SURVIVOR ALL STAR TAKIM NASIL OLUŞTU?

        MAVİ TAKIM

        Ogeday Girişken

        Yiğit Poyraz

        Seda Ocak

        Damla Can

        Begüm Yücetan

        Yasin Obuz

        Seda Aktuğlu

        Sahra Işık

        Hakan Hatipoğlu

        Nefise Karatay

        Furkan Kızılay

        Berna Gözbaşı

        Aysun Kesin

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Nagihan Karadere

        Nihat Altınkaya

        Bozok Gören

        Turabi Çamkıran

        Gizem Memiç

        Doğukan Manço (Elendi))

        Sercan Yıldırım

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Ersin Korkut

        Merve Aydın

        Özgür Tetik

        Yunus Emre

        Yağmur Banda

        7

        GEÇEN HAFTA SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivor'da geçen hafta elenen isim Seda olmuştu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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