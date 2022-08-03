Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe için sürpriz bir kaleci iddiası geldi. Forvet bölgesi için de çalışmalar devam ediyor. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

ABONE OL
  • Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor! İşte sarı-lacivertlilerin yeni transfer hedefi... - FB son dakika transfer haberleri

    Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, hafta sonu yaptığı açıklamada, kaleci, sol bek ve forvet transferi yapacaklarını söylemişti.
  • Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor! İşte sarı-lacivertlilerin yeni transfer hedefi... - FB son dakika transfer haberleri

    Alioski ile sol beki dolduran sarı-lacivertliler, gözünü kaleci ve forvet bölgelerine çevirdi.
  • Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor! İşte sarı-lacivertlilerin yeni transfer hedefi... - FB son dakika transfer haberleri

    Kaleci için bonservis ödemek istemeyen yönetim, bütçeyi forvete ayıracak.
  • Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor! İşte sarı-lacivertlilerin yeni transfer hedefi... - FB son dakika transfer haberleri

    SIRIGU İDDİASI GELDİ

    Altay Bayındır'ın yanına kaliteli bir kaleci daha almak isteyen Fenerbahçe, birçok yerli aday için görüşmeler yaptı.
  • Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor! İşte sarı-lacivertlilerin yeni transfer hedefi... - FB son dakika transfer haberleri

    Bu görüşmelerde mali olarak anlaşma sağlanamazken sürpriz bir iddia geldi.
  • Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor! İşte sarı-lacivertlilerin yeni transfer hedefi... - FB son dakika transfer haberleri

    Genoa ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki Sirigu'nun Kanarya'nın gündeminde olduğu belirtildi.
  • Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor! İşte sarı-lacivertlilerin yeni transfer hedefi... - FB son dakika transfer haberleri

    28 kez İtalya A Milli Takımı'nın kalesini koruyan Sirigu, Sevilla ve PSG gibi üst düzey takımların formasını giydi.
  • Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor! İşte sarı-lacivertlilerin yeni transfer hedefi... - FB son dakika transfer haberleri

    FORVET İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

    Santrfor pozisyonuna önemli bir isim getirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
  • Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor! İşte sarı-lacivertlilerin yeni transfer hedefi... - FB son dakika transfer haberleri

    Bu bölge için gündemde olan isimler şunlar:
  • Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor! İşte sarı-lacivertlilerin yeni transfer hedefi... - FB son dakika transfer haberleri

    Alassane Plea
  • Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor! İşte sarı-lacivertlilerin yeni transfer hedefi... - FB son dakika transfer haberleri

    Alexander Sörloth
  • Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor! İşte sarı-lacivertlilerin yeni transfer hedefi... - FB son dakika transfer haberleri

    Pedro
  • Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor! İşte sarı-lacivertlilerin yeni transfer hedefi... - FB son dakika transfer haberleri

    Edinson Cavani

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.