Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının altına olan talebi artırdığını söyledi.

Fed Başkanı Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin henüz resesyonda olduğunu düşünmediğini belirterek, faiz artışlarının bir noktada yavaşlaması gerektiğini ancak bu duruma gelecek veriler ışığında karar vereceklerini dile getirdi.

Yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydeden analistler, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.770 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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