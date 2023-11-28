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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sürücüye "drift" cezası: 21 bin lira

        İstanbul'da sürücüye "drift" cezası: 21 bin 214 lira

        İstanbul'da, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, sosyal medyada paylaştığı görüntünün ardından yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücüye 21 bin 214 lira para cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:32 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:33
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        Sürücüye "drift" cezası: 21 bin lira
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        İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak'ta 26 Kasım'da, bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        POLİS EKİBİ YAKALADI

        Ekiplerce, araç sürücüsü Kadir E. yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "drift yapmak", "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" ile "sisli havalar dışında sis farlarını diğer ışıklarla birlikte kullanmak" maddelerinden 21 bin 214 lira idari para cezası verildi.

        EHLİYETİ 60 GÜN SÜREYLE ALINDI

        Sürücü belgesi 60 gün süreyle alınan Kadir E, Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan gerekli adli işlemlerin yapılması için polis merkezine teslim edildi.

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