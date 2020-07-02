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Survivor 124. yeni bölüm fragmanı! Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor son bölüm

Survivor 123. bölümü ile ekranlara geldi. Survivor 2020'de Nisa, Barış ve Berkan'ın eleme potasında olduğu haftada yarışmaya veda eden isim ada konseyinde belli oldu ve beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Survivor 124. yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı. Peki Survivor'da kim elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor 124. bölüm fragmanı

Survivor kim elendi? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da geçtiğimiz akşam eleme heyecanı öncesinde iletişim oyunu oynadı ve bir takım ailesi ve sevdikleriyle konuşarak onların seslerini duydu. Ardından da onlardan gelen videolu mesajlarla moral depoladı. Bu haftanın 3 eleme adayı da 3 dokunulmazlık oyununu da kazanan Sercan tarafından belirlendi ve Sercan'ın belirlediği isimlerden 1 yarışmacı Survivor'a veda etti. İşte Survivor 124. yeni bölüm fragmanı...

SURVIVOR 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor iletişim ödülü için kıyasıya bir rekabet vardı. Yarışmacılar arasındaki gerilim oldukça yüksek anca artık yoğun tartışmalar yaşanmıyor. Tüm yarışmacılar elinden gelen en iyisini yaparak oyunları kazanmaya çalışıyor. Bir ara yağmurun yağdığı oyunda parkurun çamurla kaplanması yarışmacılara zor anlar yaşattı. İletişim ödülünü 10 - 5 skorla Mavi takım kazandı. Sevdikleriyle 10 dakika telefonda konuşan Mavi takım yarışmacıları büyük bir moral depoladı. Yarışmacıların sevdiklerinden gelen videolu mesajlar da ayrı bir moral oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu haftanın elenen yarışmacısı NİSAoldu. Nisa, Berkan'ın yola devam ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Gözyaşlarını tutmamayan Nisa, Berkan'ın yarışmaya devam ettiği için çok mutlu olduğunu belirtti. "Hayırlısı oldu. Hayalim buraya gelmekti. Her şey çok güzeldi. Burada zor günler geçirdim. Ama herkes bana çok destek oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedikten sonra gözyaşları içinde arkadaşlarıyla vedalaştı.

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