Survivor 2019 ödül oyununda Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları bugün kıyasıya bir mücadele verdi. Ödül oyununun "Kavanoz Bal" olduğunu öğrenen Türk ve Yunan yarışmacılar bal ödülünü kazanmak için ter döktüler. Öte yandan yarışmanın ardından Türk takımı yarışmacıları Seda ile Kader arasında büyük tartışma çıktı. Peki, Survivor 2019 ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, yanıtı...

SURVİVOR 2019 ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan ödül oyunu kim kazandı? Soruları yarışmayı kaçıranlar için büyük merak konusu oldu. Dördüncü bölümü ile izleyici karşısına çıkan Survivor 2019'da bu akşamki ödül oyununda ödül "Kavanoz Bal" oldu. Yarışmayı kazanan takım kavanoz balların sahibi oldu. Türkiye Yunanistan arasında gerçekleşen ödül oyununda Yunan takımı 10'a 4 ile yarışmayı kazanan takım oldu.

TÜRKİYE: 8

YUNANİSTAN: 10