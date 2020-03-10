Survivor 2020'nin onaltıncı bölüm ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. İşte ünlüler takımının galibiyet sevinci ekranlara böyle yansıdı. İşte o anlar...

SURVİVOR 9 MART ÖDÜLÜ NEYDİ?

Kızarmış tavuk ödüllü

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler ödül oyunu mücadelesi verdiler. 9 Mart 2020 tarihli Survivor 16. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı kızarmış tavuk ödüllü oyun için karşı karşıya geldi. Başabaş geçen ödül oyununda Ünlüler, farkı iyice açtılar. Skor 9-4 Ünlüler lehine iken Elif ile Nisa parkurda yerlerini aldı. Elif, rakibine fark atarak atış kısmına geldi ve ona atış şansı vermedi. Bunla birlikte ödül oyununu kazanan Ünlüler takımının sevinci ise görülmeye değerdi. Rakip takıma nazire yapan Ünlüler takımı, sevinçleri sırasında söyledikleri şarkı ile mesaj verdiler.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI 10 MART

"Survivor'ı tatil sanıyorlar"

Survivor gönüllüler takımında iş bölümü konusunda yaşanan kriz Yasin'i epey sinirlendirdi. Takımda 11 kişi olduğunu ve bulaşıkları kimsenin yıkamadığını dile getiren Yasin, Ceyhun'a dert yandı. Evrim'e de yüklenen Yasin, 'Kızların yapması gereken işi biz yapıyoruz. Survivor'ı tatil sanıyorlar' dedi. İşte o diyaloglar...



Yasin: Kızların yapması gereken işleri biz yaparız. 11 kişiyiz. Söyledik işte herkes 1 gün yapsın.

Ceyhun: İşte 11 gün sonra yaparız. Ama bazıları yapmıyor.

Yasin: Yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü onlar Survivor'ı tatil sanıyorlar. Tabakların pis olduğunu göre göre neden o tabakları yıkamadı? Tamam. Evrim mecbur değil tabakları yıkamaya ama. Evrim dedim en son, bugün sen yıka. Her gün biri yıkasın.

Ceyhun: Söyleyeceğiz. Söyleyelim her gün biri yıkasın.

Yasin: Tamam dedi ama yıkamadı. Tabakların hepsi küf tuttu. Şu an takabk yok yiyecek. O yüzden kızdım ben

Ünlüler Takımı: Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Aycan Yanaş, Derya Can, Parviz Abdullayev, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Şaziye İvegin Üner, Mert Öcal, Tuğba Melis Türk

Gönüllüler Takımı: Fatma Günaydın, Burak Yurdugör, Meryem Kasap, Sadık Ardahan, Evrim Kekik, Cemal Can, Makbule Karabudak, Ceyhun Jay, Tayfun Erdoğan, Nisa Bölükbasi, Yasin Obuz