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SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler Takımı

İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
İlayda Şeker
Sergen
Bahar

Gönüllüler Takımı

Uğurtan
Sancakay
Emin
Hanzade
Yunus Emre
Poyraz
Ayşe
Reşat
Aleyna
Steven
Baran
Duygu

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