Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışmacıları kimdir? Merak konusu oldu. Acun Ilıcalı 4 yedek yarışamcıyı da açıklayarak takımlara dağıttı. İşte Survivor 2021 kadrosu
SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?
Ünlüler Takımı
İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
İlayda Şeker
Sergen
Bahar
Gönüllüler Takımı
Uğurtan
Sancakay
Emin
Hanzade
Yunus Emre
Poyraz
Ayşe
Reşat
Aleyna
Steven
Baran
Duygu
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