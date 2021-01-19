Survivor 2021’in ikinci haftasında dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme potasına giren isimler belli oldu. Survivor’da bu akşam, 18 Ocak Pazartesi günü, yeni bir ödül oyunu oynandı. Oyundan önce ise Gönüllüler ve Ünlüler takımına katılan yeni yarışmacıları belli oldu. Takımlar, yeni yarışmacıları ile ödülü kazanmaya çalıştı. Survivor izleyiciler de yeni yarışmacıların ödül oyununda göstereceği performansı heyecanla takip etti. Survivor 8. Bölümde ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler ile Gönüllüler takımına yedeklerden katılan yeni yarışmacılar kimler oldu?

SURVİVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor 8. bölümde oyun öncesinde kazanılacak ödülün ne olacağı açıklandı. Bu akşam oynanacak ödül oyununu kazanan takım yarışmacılarına beşer tane sigara böreği yiyebilecek.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de ödül oyunu öncesinde avantaj oyunun oynandı. Üç erkek üç kadın arasında oynanan avantaj oyununda erkeklerde Gönüllüler, kadınlarda Ünlüler kazanınca sonuç atışlara kaldı. Ünlülerden İsmail, Gönüllülerden Poyraz atıcı olarak çıktı. Atışlarda daha başarılı olan Poyraz, seçim avantajını Gönüllüler takımına kazandırdı.

SURVİVOR 2021’DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor yeni bölümde takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Avantaj oyununu kazanan Gönüllüler, yarışmak istedikleri yarışmacıları seçtikten sonra oyuna geçildi. Oyunda kuleden geçip labirente giren yarışmacılar, sarmal ip köprüden geçtikten sonra atışlara geliyor. Burada dizili on labutu ilk deviren yarışmacı, takımına sayı kazandırmış olacak. Oyundaki ilk karşılaşma iki yeni yarışmacı arasında oldu. Ünlülerden Sergen, Gönüllülerden Baran ilk kez parkura çıktı. Sergen, parkurdaki hızı ile büyük övgü aldı. Baran geriden gelmesine rağmen rakibine göre atışlarda başarılı olunca ilk sayısını aldı ve Gönüllüleri 1-0 öne geçirdi.

Survivor 8. bölümde ödül oyununa iyi başlayan takım Gönüllüler oldu. Farkı açan ve bir ara 7-3 skoru yakalayan Gönüllüler takımını, Ünlüler takımı üst üste aldığı sayılar ile yakaladı ve durumu 7-7 yaptı. Müthiş karşılaşmaların ekrana geldiği ödül oyununda skor 9-8 olunca her iki takımdan en iyi erkek ve kadın yarışmacılarını çıkardı. İlk oyunda Steven ile Sergen karşılaştı. Bu oyunu kazanan Sergen, Survivor tarihine geçerken skoru da 9-9 yapmayı başardı. Son oyunda ise Merve ile Ayşe parkura çıktı. bu oyunu kazanan takımına ödülü kazandıracaktı. Nefeslerin tutulduğu, heyecanın tavan yaptığı karşılaşmayı kazanan Ayşe oldu ve Gönüllüler takımına uzun bir aradan sonra yemek ödülü kazandırdı.

SURVİVOR 2021’İN YENİ YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Survivor 2021’in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımına ikişer yarışmacı katıldı. Sergen, Baran, Duygu, Bahar isimli yarışmacıların hangi takımlara katılacağı yeni bölümde ilan edildi. Ünlüler takımına Sergen ve Bahar, Gönüllüler takımına Baran ve Duygu katıldı.