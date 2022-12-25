Survivor'un 2023 kadrosu belli oluyor! 6 yarışmacı daha açıklandı

SURVİVOR'DA SÜRPRİZ İSİMLER!

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023 kadrosu ve formatıyla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekerken yeni sezonda Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusunun yer alacağı söylenirken diğer iddia edilen isimde Arda Kural oldu. Acun Ilıcalı'nın Arda Kural'a Survivor 2023 ekibinde yer alması için teklif götürdüğü belirtildi. Teklifi kabul ettiği söylenen Kural'ın da 'Fenomenler' takımında yarışacağı iddia edildi.

Acun Ilıcalı yarşımada yer alacak isileri sosyal medyada duyururken, iddia edilen bu ismlere dair henüz bir bilgi verilmedi.