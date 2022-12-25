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Survivor'un 2023 kadrosu belli oluyor! 6 yarışmacı daha açıklandı

Survivor'un 2023 kadrosu belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yarışmaya dahil olan isimleri açıkladı. Son olarak 6 kişinin daha ismini duyurmasıyla yarışmaya dahil olan kişilerin kim olduğu merak edildi. Yeni sezonda ise format değişikliğine gidildi. Yeni slogan ise "Survivor akıl oyunları!" olarak belirlendi.

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  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başlamışken kadrodaki isimler de belli olmaya başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısan çıkan yarışma yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kırıyor. Survivor 2023 yeni sezonda yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın ilk tanıtımı yayınlanırken yeni sezonda Survivor’da yer alacak kişiler için Ilıcalı’dan ilk açıklama geldi. Survivor’da bu sezonda "akıl oyunları" olacak.  Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklaması ise damga vurdu. İşte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı isimler...
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    SURVİVOR YENİ SEZONDA YENİ FORMAT!

    Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023’e katılma şansına sahip olun" dedi.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    SURVİVOR 2023'ÜN İLK YARIŞMACISI BERDAN MARDİNİ OLDU!

    Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

    Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından ilk ismin Berdan Mardini olduğunu açıkladı. Yeni bir formatla ekrana gelecek Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini oldu.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    SURVİVOR 2023'ÜN İKİNCİ YARIŞMACISI ÜMİT ERDİM OLDU!

    Oyunculuğun yanı sıra aldığı pilotaj eğitimleriyle pilotluk kariyerinde de emin adımlarla ilerleyen Ümit Erdim, Survivor 2023 yarışmasında yer alacak.

    Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlanan Ümit Erdim'in Survivor'a seçildiğini Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

    Ilıcalı, "Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR'IN SEVİLEN OYUNCUSU MURAT EKEN KADRODA

    Yıllar önce Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş bir kitleye duyuran sevilen oyuncu Murat Eken, Survivor 2023'ün 3. yarışmacısı oldu. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Acun Ilıcalı "Başarılar dilerim" dedi.

    MURAT EKEN BİYOGRAFİSİ İÇİN TIKLAYIN
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    DÖRDÜNCÜ İSİM: YUSUF GÜNEY!

    Kadroya son katılan isim ise Yusuf Güney oldu.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    3 YENİ İSİM DAHA AÇIKLANDI!

    Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden kadroya katılan üç yeni ismi açıkladı. Ilıcalı; "Sevgili Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman Survivor 2023 kadrosuna dahil oldular, hepsine başarılar dilerim." açıklamasında bulundu.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    ZEYNEP ALKAN

    Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan Zeynep Alkan, ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okulları'nda tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. Aynı zamanda 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi aldı.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    SEÇKİN PİRİLER

    Piriler, 29 Aralık 1980 İstanbul'da dünyaya geldi.1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci oldu. Sonrasında da mankenlik ve modelliğe başladı.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    CANSU TUMAN

    Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cansu Büşra Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim görüyor. Moleküler Biyoloji bölümünde eğitim gören oyuncu, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.

    Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    6 YARIŞMACININ DAHA İSMİ AÇIKLANDI!

    Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan da 2023 Survivor kadrosunda yer alacak.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    SURVİVOR'DA SÜRPRİZ İSİMLER!

    Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023 kadrosu ve formatıyla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekerken yeni sezonda Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusunun yer alacağı söylenirken diğer iddia edilen isimde Arda Kural oldu. Acun Ilıcalı'nın Arda Kural'a Survivor 2023 ekibinde yer alması için teklif götürdüğü belirtildi. Teklifi kabul ettiği söylenen Kural'ın da 'Fenomenler' takımında yarışacağı iddia edildi.

    Acun Ilıcalı yarşımada yer alacak isileri sosyal medyada duyururken, iddia edilen bu ismlere dair henüz bir bilgi verilmedi. 
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Survivor'da yarışmacı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı. Fakat söz konusu iddialar hakkında henüz TV8 ve Acun Ilıcalı resmi bir açıklama yapmadı. 
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    TV8'in en çok izlenen iki yarıışma programı Masterchef ve Survivor'ın aynı tarihlerde yayınlanmadığı biliniyor. Buna göre, Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Programın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

    Yeni sezon ünlüler kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı tahminleri devam ederken Acun Ilıcalı'dan müjdeli haber geldi. Survivor 2023 başvuruları başladı. Üstelik bu sezon her zamankinden farklı olacak. 
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda yeni sezonunda All Star-Fenomenler kıyasıya yarışacak.

    Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak 13 isim belli oldu. 2023 kadrosunda yer alması kesinleşen isimler Acun Ilıcalı tarafıdan duyuruldu. Bu isimler; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney olurken diğerleri henüz netleşmedi. 

    Ancak sosyal medyada 2023 Survivor All Star fenomenler kadrosunda Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam,  Damla Can, Merve Aydın, adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni TikTok fenomeni Cellat gibi isimlerin de yer alacağı iddiası yer aldı. İddiaların gerçekliği ise bilinmiyor.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    SURVİVOR 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvuruda bulunmak isteyen kişiler TV8 başvuru resmi sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Adaylar "tv8basvuru.com" linkinden formu doldurarak başvurularını yapabilecek.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: 2023 Survivor kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacılar kimler, yeni format ne?

    SURVIVOR BAŞVURUSU İÇİN İSTENENLER NEDİR?

    Survivor yarışmasına başvurmak için size sorulan sorular şu şekildedir;

    İsim soyisim,

    Cinsiyet,

    E-posta adresi,

    Boy ve kilo

    İş, ev ve cep telefon numarası

    Yaşanan şehir ve semt

    Doğum tarihi ve yeri

    Memleket

    Meslek ve eğitim durumu

    Medeni durum ve çocuk bilgisi

    Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,

    Sigara kullanıyor musunuz,

    Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi

    Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,

    Yüzme biliyor musunuz,

    Survivor’a katılmak isteme nedeniniz,

    Survivor’a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,

    Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,

    Ödülü ne için harcayacaksınız,

    Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,

    Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,

    Survivor’a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,

    Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,

    Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,

    Başvuru videosu.

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