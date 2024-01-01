Survivor All Star 2024 yarışmacısı Begüm Yücetan kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Survivor All Star 2024 yarışmacısı Begüm Yücetan kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

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2024 Survivor All Star, bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Survivor All Star'da yarışacak isimlerden biri ise Begüm Yücetan oldu.