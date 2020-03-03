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Survivor Aşkım Burçe kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay hayatı hakkında

Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? Sorusu Survivor 2020 izleyicileri tarafından araştırılıyor. Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Aşkım ile ilgili detaylar...

Aşkım Burçe Tunay

Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımına yedek kadrodan katılan Aşkım Burçe hakkında detaylar...

SURVİVOR AŞKIM BURÇE KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

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