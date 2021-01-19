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Survivor Bahar kimdir, nereli? Survivor Bahar Seviş kaç yaşında? İşte biyografisi

Survivor Bahar kimdir? Sorusu merak konusu oldu. Survivor 2021 yarışmacı kadrosu genişledi! Survivor yarışmasına dün akşam dört yeni yarışmacı eklendi. İzleyiciler ünlüler takımında yarışacak olan Survivor Bahar Seviş'i araştırıyor. Peki, Survivor Bahar kimdir, nereli? Survivor Bahar Seviş kaç yaşında? İşte biyografisi

Survivor Bahar kimdir, nereli? Survivor Bahar Seviş kaç yaşında? İşte biyografisi

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 yeni yarışmacıların katılmasıyla heyecan dolu devam ediyor. Birkaç senedir devam eden bu düzende yedeklerden yarışmacılar Survivor 2021 kadrosuna dahil oluyor. Ünlüler takımına katılan Bahar Seviş boyu, kilosu gibi detaylar da merak edilenler arasında. İşte, Survivor Bahar hakkında ayrıntılar...

SURVİVOR BAHAR KİMDİR?

Bahar Seviş, 18 Ocak 1990 tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya geldi ve aslen Kıbrıslı'dır. Spor eğitmenliği ve oyunculuk yapıyor. Girne Amerikan Üniversitesi drama ve oyunculuk yüksekokulundan mezun olan Survivor Bahar, yoga eğitmenidir. Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi bulunuyor. Aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliğini de yürüten yarışmacı maceracı yanını Survivor'da keşfetmek istediğini dile getirmiştir.

Kıbrıs ağızı ile konuşması nedeniyle de Survivor'ın beğenilen ve dikkat çeken isimleri arasında girmeyi başardı.

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