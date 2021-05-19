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Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? Batuhan Karacakaya dizileri

Survivor 2021'in en popüler isimlerinden biri olan Batuhan Karacakaya, tartışmaların odağında yer alırken başarılı bir performans sergiliyor. Birçok dizide rol alan Batuhan Karacakaya hakkında merak edilenler...

Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? Batuhan Karacakaya dizileri

Survivor 2021'de Kırmızı takımda yarışan Batuhan Karacakaya, eleme potasına girdi. Aşk-ı Memnu dizisi ile tanınan genç oyuncu, Survivor hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında? İşte detaylar...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya (5 Şubat 1997, İstanbul) Türk oyuncudur.

Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Survivor 2021'e yarışmacı olarak katıldı.

Dizileri

2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)
2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Filmleri

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012

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