Survivor Batuhan kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Batuhan Gökgöz'ün biyografisi
Survivor 2025 All Star yeni kadrosu ile 1 Ocak tarihi itibarıyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl Survivor All Star formatıyla ekranlara gelecek olan yarışmanın kadrosu belli oldu. Yeni sezonda yarışacak 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bu kapsamda Gönüllüler kadrosuna dahil olan Batuhan Gökgöz'ün hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Survivor Batuhan kimdir?" İşte Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Batuhan Gökgöz'ün hayatı ve kariyeri...
Survivor 2025 All Star için geri sayım başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da ilk tanıtım yayınlandı. Bu yıl All Star formatında yayınlanacak Survivor'da; sporcular, sanatçılar, birçok ünlü isim ve gönüllü yarışmacı zorlu parkurda şampiyon olmak için yarışacak. Kadroya gönüllülerden dahil olacak Batuhan Gökgöz'ün biyografisi yarışmayı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Batuhan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Survivor Batuhan'nın hayatı...
SURVİVOR BATUHAN GÖKGÖZ KİMDİR?
Survivor Batuhan Gökgöz, 25 Mart 1997 yılında dünyaya geldi. 27 yaşındaki milli atlet, 00 metre engelli koşu dalında Türkiye şampiyonluğu kazandı.
Atletizmdeki başarısıyla dikkat çeken genç yarışmacı, Survivor 2025 Gönüllüler takımında yer alacak.
SURVİVOR 2025 KADROSU
ÜNLÜLER TAKIMI
İsmail Balaban
Serenay Aktaş
Barış Murat Yağcı
Sema Aydemir
Zeynep Alkan
Batuhan Karacakaya
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Adem Kılıçcı