Survivor 2021 yedek yarışmacıları arasında yer alan Berkay Yuvakuran araştırılıyor. Gönüllüler takımına katılan Berkay Yuvakuran'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Berkay Yuvakuran kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Aslen Bursalı'dır. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. Sporcu kimliğiyle öne çıkan Berkay Yuvakıran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın da oğludur. Öte yandan Üçüz olarak dünyaya gelen Berkay Yuvakuran'ın Utku ve Alperen isminde kardeşleri vardır. Berkay Yuvakuran'ın kardeşi Utku Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapmaktadır

BERKAY YUVAKURAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki yarışmacı, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran, bekardır.

9 yaşından bu yana futbol oynadığını ve üçüz kardeş olduklarını belirten Berkay Yuvakuran, bir kardeşinin fitness ile ilgilendiğini, diğer kardeşi Utku Yuvakuran'ın ise Beşiktaş'ta oynadığını ifade ediyor. Babası Semih Yuvakuran'ın da eski milli futbolcu olduğu biliniyor.

BERKAY YUVAKURAN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbola da ilk olarak 2008 yılında Pendikspor'da başlayan genç isim, 2011 yılına kadar bu takımın formasını terletti. Ardından 2012 yılında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne giden Berkay Yuvakuran, 2013 yılına kadar da burada oynamıştır. Sonrasında Beylerbeyi, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor, Karabekir Spor formaları giyen Berkay Yuvakuran, 2018 yılında Dudullu'ya transfer olmuştur son olarak burada oynamıştır.

BERKAY YUVAKURAN BABASI SEMİH YUVAKURAN KİMDİR?

Semih Yuvakuran, 1 Eylül 1963, Bursa doğumlu Türk eski millî futbolcudur. Önce Galatasaray'da sonra da Fenerbahçe'de sol bek mevkiinde oynadı.