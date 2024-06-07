Dokunulmazlık heyecanı! Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için bireysel mücadele verilecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte 7 Haziran Cuma Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da bugün dokunulmazlık oyunu için bireysel mücadele yaşanacak. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 7 Haziran Cuma Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 6 HAZİRAN 2024?
Survivor'da eleme düellosu finaline Merve ve Nefise mücadelesi damga vurdu. İkili arasında adada kalma mücadelesi yaşandı. Eleme düellosu finalinde Nefise Merve'yi 5-1 skorla mağlup ederek adada kaldı. Bu sonuca göre Survivor'a bu hafta veda eden isim Merve Aydın oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 2 HAZİRAN 2024?
Survivor'da mücadele hız kesmeden sürüyor. 2 Haziran'da elenen isim Hilmi Cem oldu.