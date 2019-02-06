Survivor bu akşam var mı? Soruları izleyenler tarafından merak konusu oldu. Bu sene Türk ve Yunan yarışmacıların yarıştığı yarışmada her sene olduğu gibi bu senede kıyasıya bir mücadele yaşanıyor.

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI? 6 ŞUBAT 2019 TV8 YAYIN AKIŞI

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışması bu akşam yayınlanmayacak. Survivor 2019 yeni bölümleri Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

SURVİVOR SON BÖLÜM NE OLDU?

Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Yunan takımı geçtiğimiz günlerde 3 eleme adayı çıkarmıştı. Elenme adaylarından olan Demi, İoulieta ve Spyros arasından bir isim bu akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine ilk veda eden isim en az oyu alarak Demi oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Türkiye ve Yunanistan takımı arasında bu akşam soluksuz olarak takip edilen bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor klasiklerinde biri olan oyunda iki takım yarışmacılarıda güneşin altında zorlu anlar yaşadılar. Büyük mücadelenin yaşandığı oyun Türkiye takımı fırtına gibi esti ve oyunu 10-3'lük galibiyetle kazandı. Bisküvi ödülü kazanan Türk takımı yiyeceklerini afiyetle yediler.