Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman?
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor All Star heyecanı sürüyor. Survivor'un TV 8 yayın akışında yer almaması, "Survivor bu akşam yok mu, neden yok, Survivor yeni bölüm ne zaman?" Sorularını beraberinde getirdi. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde Seda adaya ve Survivor hayallerine veda etmişti. İşte 19 Ocak 2024 Survivor yeni bölümün yayınlanacağı tarih...
Survivor All Star 19 Ocak Cuma akşamı yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırdı. Son olarak eleme gecesinde Seda'nın yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Peki, "Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok 19 Ocak 2024? Survivor yeni bölüm ne zaman?" İşte Survivor yeni bölümüne ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
19 OCAK SURVİVOR BUGÜN VAR MI, YOK MU?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 19 Ocak Cuma günü yayın akışında yer almadı. Survivor All Star bu akşam TV8'de yayınlanan Aşka Düşman dizisi sebebiyle ekranlara gelmeyecek.
SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TV8 yayın akışına göre, Survivor yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelmeyecek. Yayın akışına göre Survivor yeni bölümü 20 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek.