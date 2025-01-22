'Survivor bu akşam var mı' sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Hatırlanacağı gibi dün Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle ülke genelinde 1 günlük yas ilan edilmiş ve Survivor yeni bölüm yayınlanmamıştı. Peki, "Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 22 Ocak Cumartesi Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?" İşte detaylar...