Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 22 Ocak Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?
Survivor All Star, 1 Ocak tarihi itibarıyla yeni sezonu ile izleyici ile buluştu. TV8 ekranlarında yayınlanan program 21 Ocak Salı akşamı Bolu otel yangını sebebiyle yayınlanmamıştı. Bu kapsamda "Survivor bu akşam var mı, yok mu? 22 Ocak Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?" soruları izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. İşte 22 Ocak 2025 Çarşamba TV8 yayın akışı...
'Survivor bu akşam var mı' sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Hatırlanacağı gibi dün Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle ülke genelinde 1 günlük yas ilan edilmiş ve Survivor yeni bölüm yayınlanmamıştı. Peki, "Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 22 Ocak Çarşamba Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?" İşte detaylar...
SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Survivor'un TV8 yayın akışında yer almasına karşın film yayınlanması 'Survivor bu akşam var mı' sorusunu gündeme taşıdı.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Survivor yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Yeni bölümünün 23 Ocak perşembe günü yayınlanması bekleniyor.
TV8 YAYIN AKIŞI - 22 OCAK 2025
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı