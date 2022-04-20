Survivor 2022 All Star hafta için ve hafta sonu TV8 ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Birleşme partisinin ardından haftada 4 dokunulmazlık oyunu oynamaya başlayan Ünlüler Takımı ile Gönüllüler takımı, dünbgece eleme konseyi ile ekrandaydı. Yağmur'un veda ettiği Survivor'da gözler yeni eleme adayının belirleneceği dokunulmazlık oyununa çevrildi. Survivor takipçileri, 20 Nisan TV8 yayın akışında Survivor yayın akışı listesini göremeyince Survivor bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman sorusunu araştırmaya başladı.