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Survivor Cemal Hünel neden diskalifiye oldu? Survivor Cemal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cemal Hünal, Survivor 2021’den diskalifiye oldu. Survivor Cemal Hünel neden diskalifiye oldu? sorusu bir süredir sosyal medyada gündem konusu olmaya devam ediyordu. Akşam toplanan acil durum konseyinde Acun Ilıcalı, Cemal Hünal’ın Survivor’a devam edemeyeceğini açıkladı. İşte Survivor Cemal Hünel'in diskalifiye sebebi...

Survivor Cemal Hünel neden diskalifiye oldu? Survivor Cemal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021’de bu akşam mecburi bir veda yaşandı. Survivor’ın 10. bölümünde acil durum nedeniyle konsey toplandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıların sağlık durumların çok önemli olduğunu söyleyerek Cemal Hünal’ın bundan sonra yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Herkesi üzen bu haber sonrasında internette Survivor Cemal kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Cemal Hünel neden diskalifiye oldu? İşte cevabı...

SURVİVOR CEMAL HÜNAL NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı, Cemal Hünal’ın sağlık problemleri nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı, Cemal Hünal’ın sağlık durumu ile ilgili olarak 10 gündür değerlendirme yaptıklarını söyledi. En son sarı alarm olan sağlık durumunun artık kırmızı alarma geçtiğini söyledi. Doktor Metin Kuş’un son yaptığı değerlendirmeler sonucunda Cemal Hünal’ın Survivor’a devam etme şansının olmadığını açıkladı. Cemal Hünal, belindeki sakatlık nedeniyle oyunlarda yer alamıyordu. Belindeki rahatsızlıkla ilgili yapılan incelemeler sonrasında yarışmaya devam etmesinin mümkün olmadığı açıklandı.

SURVİVOR CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

YER ALDIĞI DİZİLER

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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