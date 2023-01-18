Rekabetin doruklarda yaşandığı Survivor 2023 yarışması başladı. Sosyal medya fenomenlerinden biri olan Chaby Han'da bu sene Survivor yarışmacılarından biri oldu. Gönüllüler takımında yer alan Chaby'nin kim olduğu, aslen nereli olduğu sorgulanıyor. İşte 2023 Survivor Chaby Han'ın hayatı ile ilgili detaylar haberimizde...