Survivor'da eleme düellosu gecesi! 22 Mart 2026 Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de eleme düellosunu kim kazandı?
Survivor yeni bölümüyle bugün bir kez daha TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dün oynanan ödül oyununun ardından gözler şimdi bireysel sembol oyunu ve eleme düellosuna çevrildi. Zorlu mücadelelerin yaşanacağı yeni bölümde, yarışmacıların performanslarının yanı sıra kuracakları stratejiler de sonucu doğrudan etkileyecek. İşte Survivor'da son yaşananlar…
22 MART 2026 SURVIVOR: ELEME DÜELLOSU VE BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Kazanan isimler belli olduğunda haberimize eklenecektir.
21 MART 2026: SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Kazanan Mavi Takım oldu.
20 MART 2026 SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.
SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI
20 Mart 2026 Survivor'da haftanın eleme adayları:
- Engincan
- Barış
- Serhan
- Osman Can oldu.
19 MART 2026: SURVIVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
İletişim oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı, böylece ieltişim ödülüne hak kazandı.
18 MART 2026 SURVIVOR'DA NELER OLDU?
Survivor'da ödül oyunu Gönüllüler takımı kazandı. Mavi takım lahmacun ödülünün sahibi oldu.
SURVIVOR'DA CEZAYI KİM ALDI, CEZA NE OLDU?
Ödül oyununu kaybeden kırmızı takım, boş bir araziye kadınlar ve erkekler olarak ayrı bir şekilde bırakılacak. Ekipler birbirini bulmaya çalışacak.
SURVIVOR KİM ELENDİ?
Düelloyu Nisanur kaybetti. Nisanur eleme adayı olarak Kader Konseyi'ne kaldı. Kırmızı takım, Nisanur'un takımlarına gelme teklifini oy çokluğuyla 'Evet' olarak değerlendirdi. Nisanur ilk defa bu sezonun transferi olarak, Kırmızı takımda yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Böylelikle bu hafta kimse elenmedi.