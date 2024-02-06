Survivor'da gergin anlar! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor'da 6 Şubat Salı akşamı dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki kıyasıya mücadelenin sonucu merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın, ada konseyinde yarışmacılara karşı gösterdiği tepki de izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 6 Şubat Salı günü Survivor'da yaşanan gelişmeler...
Survivor yeni bölümüyle gündeme geldi. Dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde yapılan açıklamalar izleyiciler tarafından merak uyandırdı. Nagihan ve karşı takım arasındaki gerginlik ile Acun Ilıcalı'nın "Kardeşim siz ne istiyorsunuz?" sözleri dikkat çekti. İşte Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kazananı hakkında merak edilen bilgiler...
ACUN ILICALI'NIN ÖFKESİ DAMGA VURDU
Tanıtımda; tartışmalarla geçen dokunulmazlık oyunu sonrası Acun Ilıcalı'nın, konseyde öfkelenmesi ve "Kardeşim siz ne istiyorsunuz?" ve "Ne istiyorsunuz, söyleyin bana" diye bağırması dikkat çekti.
Çileden çıkan Acun Ilıcalı'nın, oturduğu koltuğu fırlatması gündem oldu. Konseyde yaşananlar ve ünlü televizyoncunun neden bu denli çileden çıktığı merak konusu oldu.
6 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.