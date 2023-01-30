2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de kendine yer buldu. Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, "Yılın Şarkısı" seçildi.

Şarkıcı, bu başarıların neticesinde Bir Sevda Masalı isimli ilk albümünü Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde çıkardı. Albümün ilk video klibi, sözü ve müziği Rafet El Roman imzası taşıyan "Heder Oldum Aşkına"ya çekildi. Bu şarkı Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde en yüksek olarak 2 numaraya kadar yükselirken, Avrupa Radyo Listesi'nde 99 numarada yer aldı. Mayıs ayında ise albümün ikinci video klibi olarak, sözü ve müziği şarkıcının kendisine ait olan "Aşkım Aşklarından Bulasın" seçildi ve bu şarkı da en yüksek olarak 6 numaraya yükseldi. Şarkıcının 10 parçadan oluşan 2. albümü Aşka İnat, 3 Mayıs 2010'da yine Emre Plak'la çıkarıldı.