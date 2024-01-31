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        Haberler Televizyon Survivor dans yarışmasını kim kazandı? 31 Ocak Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu?

        Survivor dans yarışmasını kim kazandı? 31 Ocak Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olan Survivor'da bu akşam zorlu parkurlar yerini sahneye bırakacak. Acun Ilıcalı Survivor yeni bölümde yarışmacılar arasında dans yarışması yapılacağını açıkladı. Birbirinden renkli anlara sahne olacak dans yarışmasının galibi büyük ödülün sahibi olacak. Dans yarışmasını kazanan takım kadar ödül de merak konusu oldu. İşte 31 Ocak Survivor All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 20:45 Güncelleme: 31.01.2024 - 20:45
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        Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Eğlenceli anlara sahne olacak yeni bölümde dans yarışması geceye damga vuracak. Yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için sahnede bütün hünerlerini sergileyecek. Peki, "Survivor dans yarışmasını kim kazandı? 31 Ocak Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        31 OCAK SURVIVOR DANS YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

        Survivor All Star'da dans yarışmasını kazanan henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?

        Dans yarışmasını kazanan takıma verilecek ödülü Acun Ilıcalı açıkladı: "Kazanan takımı buradan alıyoruz, bu takımı Rio Karnavalına götürüyoruz."

        4

        SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

        Ogeday Girişken

        Yiğit Poyraz

        Seda Ocak

        Yunus Emre

        Damla Can

        Begüm Yücetan

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Hakan Hatipoğlu

        Nefise Karatay

        Furkan Kızılay

        Dora

        5

        SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

        Nagihan Karadere

        Nihat Altınkaya

        Bozok Gören

        Turabi Çamkıran

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Berna Gözbaşı

        Ersin Korkut

        Merve Aydın

        Özgür Tetik

        Mustafa Kemal

        6

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Kardeniz

        Pınar

        Aysu

        Berna

        7

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivor'da ikinci hafta adaya veda eden isim Seda oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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