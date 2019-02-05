Survivor Derya neden öldü? Survivor Derya Durmuşlar kimdir? Sorusunun cevabı izleyenler tarafından merak konusu. Survivor 2019 ödül oyunu yarışma öncesi Acun Ilıcalı, 12 yıl önce Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında oynanan oyununun görüntülerini ekrana getirdi. Oyunda iyi performans sergileyen ve geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Derya Durmuşlar'ı andı.
SURVİVOR DERYA NEDEN ÖLDÜ?
Survivor Yunanistan’da Türkiye Birincisi olan Derya Durmuşlar, Çanakkale’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi yakınlarında eşi ile birlikte motosiklet kazası geçiren Derya Durmuşlar, sağlık ekiplerini yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durmuşlar’ın cenazesi İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’nun morguna getirilirken eşinin kazayı kırıklarla atlattığı belirtildi. Derya Durmuşlar, 2006 yılında PANAMA‘da çekilen ‘Survivor Türkiye-Yunanistan‘yarışmasında birinci olmuş ve 250 bin euro para ödülünün sahibi olmuştu.
DERYA DURMUŞLAR KİMDİR?
2011 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Derya Durmuşlar'ın Levent Camii'nde düzenlenen törene Survivor Şampiyonunun oğlu Doğukan ile kızı Damla, yakınları ve bazı Survivor yarışmacıları katıldı. Durmuşlar'ın oğlu Doğukan ile kızı Damla'nın cenaze törenin de güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Oğul Doğukan babasının mezarı başında uzun süre dua etti. Cenazeye katılan Survivor yarışmacıları 'Derya Durmuşlar'ın zamansız kaybettiklerini ve büyük üzüntü içinde olduklarını' ifade ettiler. Durmuşlar'ın cenazesi, törenin ardından Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.
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